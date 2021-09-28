الشيخ محمد بن زايد والمفتش العام للجيش المغربي يبحثان التعاون العسكري

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للجيش المغربي، التنسيق المشترك في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين.



جاء ذلك، خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للفريق أول بلخير الفاروق في قصر الشاطئ بأبوظبي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين والتعاون والتنسيق المشترك في المجالات والشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تطويرها.

ونقل المفتش العام، خلال اللقاء، تحيات الملك محمد السادس عاهل المغرب إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

فيما حمله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى ملك المغرب، متمنيا له دوام الصحة والسعادة وللمغرب وشعبها الشقيق التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

كما استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمسؤول المغربي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.