الاردن يحتج على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

وجه الأردن اليوم، مذكرة احتجاج رسمية إلى السلطات الإسرائيلية لسماحها بدخول المتطرفين اليهود للحرم القدسي والقيام بأعمال استفزازية وإعاقة عمل موظفي إدارة أوقاف القدس.



وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول في بيان صحفي إن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل احترام الوضع القائم التاريخي والقانوني واحترام حرمة المسجد وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودان أبو الفول سماح السلطات الإسرائيلية بدخول المتطرفين بأعداد كبيرة بحماية من الشرطة الإسرائيلية في فترة الأعياد اليهودية في سبتمبر الحالي والسماح لهم بالقيام بأعمال استفزازية "مرفوضة ومدانة".

واكد أن المسجد الأقصى والحرم القدسي هو "مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه".