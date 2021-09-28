شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير أمام المحطات.. استمرار أزمة الوقود في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير النقل البريطاني جرانت شابس البريطانيين إلى التوقف عن التهافت على شراء الوقود بكثافة، في الوقت الذي حذر فيه اتحاد تجار الوقود من أن أزمة إمدادات الوقود التي أدت إلى نفاد الكميات لدى بعض محطات التموين ستستمر أياما.

في الوقت نفسه، قالت الحكومة والاتحاد اليوم الثلاثاء إن هناك مؤشرات على زيادة الإمدادات في محطات الوقود، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب بعد قيام أصحاب السيارات بملء خزاناتها خلال الأيام الماضية.

ولكن مازالت هناك بعض الطوابير الممتدة أمام محطات التموين، كما أن بعض تجار التجزئة يشيرون إلى استمرار نقص الإمدادات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من ناحيته، قال وزير النقل في تصريحات إذاعية: "بدأنا نرى علامات استقرار والتي لم تنعكس بعد على الطوابير لكنها تظهر في النسبة المئوية لتوافر كميات الوقود حاليا".

من ناحيتها ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن طوابير طويلة شوهدت خارج المحطات التي كانت مفتوحة، بعدما أعلنت الحكومة أنها ستضع الجيش في حال تأهب لضمان الحفاظ على توافر الإمدادات. وقال شركات النفط إنها تتوقع تراجع الضغط على الوقود خلال الأيام المقبلة.