شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. طلب للموافقة على لقاح للأطفال من 5 إلى 11 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدّم تحالف "فايزر-بيونتيك" رسميًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بطلب الموافقة على لقاح مضاد لكوفيد-19 للأطفال من عمر 5 إلى 11 عامًا، فيما سيقوم التحالف لاحقًا بتقديم طلبات مماثلة إلى وكالة الأدوية الأوروبية والسلطات الصحية المختلفة.

وأشارت شركة "فايزر" في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن التجارب السريرية التي قامت بها الشركة، أظهرت أن لقاحها يوفر الحماية لصغار السن، ويوفر لهم كذلك الاستجابة الآمنة والقوية لتوليد الأجسام المضادة للفيروس.

وأوضح البيان، أن اللقاح سيعطى بجرعات أقل للفئة السنيّة من 5 إلى 11 عامًا، مقارنة بالجرعات المعطاة للبالغين.