العراق يعلن إحباط محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا

بغداد ـ د.ب.أ: أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق إحباط محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى الأراضي العراقية.

وقالت الخلية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “القوات الأمنية في الفرقة الخامسة عشرة بالجيش تمكنت من منع محاولة لإدخال 18 كيسا زنة 500 كيلوجرام مملوءة بمادة تي إن تي إلى الأراضي العراقية، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب”.

وأضافت أن “عملية ضبط هذه المواد تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية على الحدود”.

وأشارت إلى أنه “جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون عجلة وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية عن طريق قرية نعيم المحاذية للشريط الحدودي”.

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