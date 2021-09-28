«الصحة العالمية» تعتزم إعادة التحقيق فـي أصول كورونا

■ %41 من التونسيين تلقوا جرعتي لقاح

■ إصابة ولي العهد الأردني بكورونا

■ الرئيس الأميركي يحصل على جرعة ثالثة

■ بيانات إيجابية مؤقتة للقاح «سانوفـي» الجديد

■ باكستان تبدأ تطعيم الأطفال بداية من عمر 12

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

ذكرت تقارير أميركية، أن منظمة الصحة العالمية تعيد التحقيق في أصول فيروس “كورونا” المستجد في الصين. وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية في تصريحات لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إن “منظمة الصحة العالمية تُنشئ المجموعة الاستشارية العلمية لأصول مسببات الأمراض الجديدة، من أجل التحقيق في تفشي الفيروس في المستقبل، وتتمثل إحدى مهامها الأولى في تحديد ما إذا كان الفيروس التاجي قد ظهر من مختبر في مدينة ووهان الصينية”. وذكرت الصحيفة أن “فريق منظمة الصحة العالمية الجديد سيتألف من 20 متخصصا، بما في ذلك خبراء سلامة المختبرات، وخبراء الأمن البيولوجي، وعلماء الوراثة، وخبراء في أمراض الحيوان”.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، ضغط مؤخرا على المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لتجديد التحقيق في فرضية التسرب في المختبر. ولم يتمكن فريق منظمة الصحة العالمية الذي زار الصين في شهر يناير الماضي، وكذلك تقرير استخباراتي أميركي نُشر في شهر أغسطس الماضي من التوصل إلى نتيجة بشأن نظرية تسرب فيروس كورونا من المختبر. وقال فريق منظمة الصحة العالمية الذي زار الصين في يناير إنه “من غير المحتمل للغاية” أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من المختبر، لافتا إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو انتقال الفيروس من خفاش أو آكل النمل إلى حيوان آخر، ومنه إلى البشر.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أن نحو 41 % من مواطني تونس تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وقال شكري الجريبي عضو لجنة التطعيم التابعة لوزارة الصحة إن إجمالي من تلقوا جرعتي اللقاح في تونس وصل حتى الآن إلى 3 ملايين و700 ألف شخص بنسبة 41 بالمائة.

من جهته أعلن الديوان الملكي الأردني مساء الاثنين، عن إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بفيروس كورونا. وقال الديوان الملكي في بيان: “يعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة إصابته بفيروس كورونا”. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن البيان “أن أعراضا خفيفة ظهرت على الأمير الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه بصحة جيدة.”

دوليا، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، حصل على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد. بحسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء. من جهتها أعلنت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي أنها تلقت نتائج إيجابية مؤقتة من دراسة في المرحلة1/2 للقاح مضاد لفيروس كورونا تقوم بتطويره، وهو قائم على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

آسيويا صرح مسؤول باكستاني بأن باكستان ستبدأ في تطعيم الأطفال بداية من عمر 12 عاما ضد فيروس كورونا، وسط مؤشرات على انحسار الموجة الرابعة من الجائحة في باكستان. وقال أسد عمر، الوزير المكلف بالإشراف على تعامل باكستان مع الجائحة، إن باكستان بدأت في تطعيم الأفراد بداية من عمر 17 عاما هذا الشهر، وتم تخفيض الحد الأدنى للسن بصورة أكبر الآن.