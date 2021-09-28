السودان: قوى سياسية وحركات مسلحة تشرع فـي تأسيس ائتلاف مواز

الخرطوم ـ د.ب.أ: أعلن قيادي بارز في حركة العدل والمساواة السودانية عن بدء قوى سياسية وحركات مسلحة العمل لتأسيس ائتلاف جديد موازٍ لقوى الحرية والتغيير ـ الائتلاف الحاكم.

وشاركت غالبية القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة التي كانت تعارض النظام السابق في تأسيس تحالف الحرية والتغيير الذي جرى تدشينه في يناير 2019، بالتوقيع على ميثاق طرحه “تجمع المهنيين السودانيين” الذي كان يقود حراك الشارع.

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