كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى

سيئول ـ د.ب.أ: أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصير المدى إلى عرض البحر.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الصاروخ أُطلق من إقليم تشاجانج على الحدود مع الصين، وكان اتجاهه إلى بحر اليابان، المعروف باسم “البحر الشرقي” في كوريا الجنوبية.

ولم توضح هيئة الأركان المسافة التي قطعها الصاورخ وما إذا كان صاروخا باليستيا.

وأعرب مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية عن أسفه لقيام الجارة الشمالية بتجربة صاروخية جديدة.

ووفقا لما أوردته وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، فإن الحكومة اليابانية، التي أكدت هي الأخرى الإطلاق، تعتقد أن الصاروخ باليستي.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية، التي يمكن أن تكون قادرة على حمل رؤوس حربية نووية، بحسب تصميمها.

وعقد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اجتماعا لمجلس الأمن القومي اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث ما وصفه بـ”الاستفزاز” الكوري الشمالي.

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