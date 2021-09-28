إصابة فنان مصري شهير بفيروس كورونا

وقال أباظة في تصريح لوسائل إعلام مصرية، إن "محمود قابيل مصاب بكورونا ولم يتمكن من الحضور وأتمنى له الشفاء.. كلها ظروف خارجة عن الإرادة".

وصرح بأن محمود حرص على مشاهدة الأفلام وإرسال تقييمه للجنة، وشارك في فيديو كونفرانس مع اللجنة أكثر من مرة كونه رئيسا لها.



وانطلقت فعاليات الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط تحت شعار "السينما من أجل الحياة" بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.