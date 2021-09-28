السعودية تشدد على حقها في الدفاع عن نفسها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

شددت السعودية الثلاثاء على احتفاظها بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من الهجمات التي تطلقها المليشيا الحوثية يومياً على المدنيين.



وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز إن " مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات مشددا على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة التي تطلقها المليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية".

كما جدّد المجلس "تضامن المملكة مع السودان في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومة وشعباً، واستنكارها وإدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على المؤسسات الشرعية للدولة".

من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء السعودي "على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة".

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في أبريل (نيسان) الماضي بمنح بنك مصر أحد أكبر البنوك المصرية رخصة لفتح فرع للبنك في السعودية.