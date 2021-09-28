إيران: لن نسمح بوجود إسرائيل على حدودنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن إجراء إيران لمناورات عسكرية في شمال غرب البلاد، على حدود أذربيجان، أمر سيادي، ومن أجل السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، وشدد على أن إيران "لن تتسامح مع وجود إسرائيل بقرب حدودها وستتخذ ما تراه ضروريا لأمنها".



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم، رداً على تصريحات رئيس أذربيجان، "هناك علاقات طيبة ومحترمة بين البلدين، وقنوات الاتصال المعتادة بين الجانبين في أعلى مستوى، لكن التعبير عن ذلك بهذه الطريقة مثير للاندهاش".

وأكد أن المناورات "أمر سيادي ومن أجل السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها".

واستطرد بالقول: "بالطبع، من الواضح أن الجمهورية الإسلامية لن تتسامح مع أي شكل من حضور الكيان الصهيوني قرب حدودها، وفي هذا المجال، ستتخذ ما تراه ضروريا لأمنها القومي."

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أعرب عن "بالغ دهشته" من قرار إيران إجراء مناورات عسكرية قرب الحدود بينهما، وسط توترات بين الجارتين بسبب طريق نقل رئيسي.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، تصاعد التوتر بين باكو وطهران في الأسابيع الماضية بعد أن بدأت الشرطة ومسؤولو الجمارك في أذربيجان فرض "ضريبة مرور" على الشاحنات الإيرانية التي تنقل الوقود والسلع الأخرى، إلى أرمينيا المجاورة.