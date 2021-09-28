إيران ترفض السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول موقع نووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن إيران رفضت اليوم الثلاثاء، طلباً أمريكياً للسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول موقع نووي، قائلةً إن واشنطن غير مؤهلة للمطالبة بتفتيش دون إدانة الهجوم التخريبي الذي تعرضت له هذه المنشأة.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، من موسكو "الدول التي لم تندد بالأعمال الإرهابية ضد الموقع النووي الإيراني لا يحق لها التعليق على التفتيش هناك".

وقالت الولايات المتحدة أمس الإثنين إن على إيران التوقف عن منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول ورشة لتصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي على النحو المتفق عليه قبل أسبوعين، وإلا فإنها ستواجه رداً دبلوماسياً في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

وتصنع الورشة الواقعة في مجمع تساي كرج مكونات أجهزة الطرد المركزي، ومعدات تخصيب اليورانيوم، وتعرضت لتخريب في يونيو (حزيران) دمر واحدة من أربع كاميرات للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيها، وأزالت إيران الكاميرات بعدها، ولم يتسن الحصول على اللقطات المسجلة على الكاميرا التي تعرضت للتدمير.