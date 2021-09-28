الحرس الثوري: حزب الله وحماس والحوثي "قوات ردع" إيرانية في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

قال قائد عسكري إيراني، إن طهران نظمت 6 جيوش خارج أراضيها بدعم من قيادة الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للجيش تشمل حزب الله اللبناني، وحركتي حماس والجهاد، والحشد الشعبي العراقي، وميليشيا الحوثيين في اليمن ووصفها بـ "قوة ردع" في خدمة إيران.



ونقلت وكالة مهر الموالية للحرس الثوري، عن القيادي فيه علي غلام أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، أسس 6 جيوش خارج إيراني، بدعم من قيادة الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للجيش، وذلك قبل مقتله المدبر بـ3 أشهر، بحسب ما نقل موقع "i24news" الإخباري.

وتعتبر تصريحات رشيد "اعترافاً واضحاً بتمويل إيران لميليشيا بالمنطقة"، بعد نفي مستمر خاصةً لوجود قوات إيرانية في اليمن، ودول عربية أخرى، وتأثير ذلك على سياسة طهران الخارجية.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، تحدث في وقت سابق عن ضلوع ايران في تدريب ميليشيا الحوثي، وإمدادها بالطائرات دون طيار التي تضرب مواقع في السعودية.

وقال غانتس إن "قاعدة كاشان، القاعدة التي تعتمدها إيران لتدريب الميليشيات المختلفة ومن بينها الميليشيا الحوثية".