مقتل شخصين وإصابة 20 في تفجيرين بجرابلس السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في انفجار عبوتين متتاليتين بمدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي اليوم الثلاثاء.



وقال المصدر في مستشفى جرابلس لوكالة الأنباء الألمانية: "قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة وضعت عند حاوية للقمامة أمام المجلس المحلي، وبعدها بدقائق انفجرت دراجة نارية مفخخة وسط سوق شعبي ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 17 آخرين بينهم خمسة في حالة حرجة".

وأكد مصدر في الشرطة التابعة للمعارضة السورية، أن كاميرات المراقبة أظهرت شخصين على دراجة نارية وضعا العبوة عند حاوية القمامة وبدأت البحث والتحري عنهما.

وشهدت مدينة جرابلس انفجارات متتالية بسيارات، ودراجات نارية، وعبوات ناسفة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى منذ سيطرة فصائل المعارضة عليها في نهاية أغسطس (آب) 2016.