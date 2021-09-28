روسيا تسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا اليومية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء، حصيلة قياسية للوفيات جراء كوفيد بلغت 852 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في ظل تفشي المتحور دلتا وبطء حملة التطعيم.

وأفادت نائبة رئيس بلدية موسكو أناستازيا راكوفا بأن معظم الإصابات المسجلة في العاصمة موسكو حاليًا ناجمة عن المتحورة دلتا.

ويرفع الرقم الجديد العدد الإجمالي للوفيات في روسيا جراء كوفيد إلى 205531. واتُّهمت السلطات الروسية بالتقليل من مدى خطورة تفشي الوباء.

حصيلة كبيرة

وبموجب تعريف فضفاض للوفيات المرتبطة بالفيروس، ذكرت وكالة “روستات” للإحصاءات أواخر أغسطس/ آب الماضي أن روسيا سجّلت أكثر من 350 ألف وفاة.

وارتفع عدد الإصابات في روسيا، التي تسجّل خامس أعلى حصيلة إصابات على مستوى العالم، منذ أن خيم جمود على حملة التطعيم الشهر الماضي.

وشهدت موسكو خصوصًا ارتفاعًا في عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي، إذ حذرت السلطات من ارتفاع عدد الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات.

تظهر الاستطلاعات أن معظم الروس لا ينوون تلقي اللقاحات ويشككون فيها.

وسبق أن حدد الكرملين هدفًا يتمثل بتطعيم 60% من سكان روسيا بشكل كامل بحلول سبتمبر/ أيلول، لكنه تخلى عن هذا الهدف لاحقًا رغم أن الجرعات كانت متاحة مجانًا منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووفق موقع “غوغوف”، الذي يجمع بيانات كوفيد من مختلف المناطق، فقد تم تطعيم 28% فقط من سكان روسيا بالكامل حتى اليوم الثلاثاء.