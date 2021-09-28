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مهلة أخيرة.. دولة عربية تخيّر الموظفين: اللقاح أو هذا الإجراء

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بغداد - ياسين صفوان - فيما يبدو أنه آخر إنذار لموظفي الحكومة في مصر من أجل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس ، وجه مجلس الوزراء بمنحهم "مهلة أخيرة"، أو فرض إجراء اختبار "بي سي آر" كل 72 ساعة على رافضي التطعيم.
وتستهدف الحكومة بهذا القرار إتمام تطعيم نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وقال مصدر بوزارة الصحة المصرية بحسب "سكاى نيوز عربية"، إن الحكومة لن تجبر الموظفين على أخذ نوع معين من اللقاحات، سواء التقليدية التي تشبه لقاح الإنفلونزا الموسمية مثل "سينوفاك فاكسيرا" المصنع محليا أو غيره، لكنها تشترط أن تكون اللقاحات معتمدة من هيئة الدواء المصرية.


ويتيح قانون الأمراض المعدية المصري للسلطات المصرية "اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، لمنع التفشي الوبائي لأي أمراض معدية داخل البلاد".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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