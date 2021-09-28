زيارة الاربعين والانتخابات وسعر الدولار في نشرة السومرية

= المفوضية تحدد الفين وتسعمئة محطة انتخابية للتصويت الخاص،، وتستبعد مرشحاً عن صلاح الدين لاستغلاله المال العام.

= الكشف عن مخطط لاستهداف المراكز الانتخابية في الجنوب،، والمشتركة تضع عدة خطط للتعامل مع أي طارئ.



= اسعار النفط تتخطى الثمانين دولارا،، وتجدد المطالبات بخفض سعر الدولار واعادته الى السابق.