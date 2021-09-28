كورونا يواصل انتشاره.. حصيلة جديدة لضحايا الفايروس عالمياً

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 233 مليوناً و105 آلاف و342 إصابة، اليوم الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و769 ألفا و835 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 209 ملايين و843 ألفا و83 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.