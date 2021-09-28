شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء فى القلب.. اعرف مستهدفات التنمية للعام الجديد وجهود التعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، ويأتي إنشاء تلك المحطة بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا، ومن المقرر أن يتم نقل هذه المياه إلى أراضى شمال سيناء لتساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة.

وتعاملت الحكومة على أن تكون سيناء مجالا لتأسيس حياة جديدة خارج الوادى والدلتا، حتى يمكن الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية والكنوز المتوافرة على أرضها؛ وذلك من أجل زيادة الرقعة المعمورة لمصر، وتوطين الشباب المصرى فى مناطق أخرى خارج الوادى والدلتا، وتمثلت حجم الاستثمارات، التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة والتى لا تزال الدولة تنفذها فى شبه جزيرة سيناء وإقليم قناة السويس، حسب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سيتجاوز 700 مليار جنيه عند اكتمال جميع هذه المشروعات.

وحددت خطة التنمية الاقتصادية (للعام الرابع 2021/2022) تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لمعالجة الفجوات التنموية وتضع الدولة سيناء على رأس أولوياتها فى التنمية، وتضمنت استثمارات حكومية قدرها 21 مليار و100 مليون جنيه لتنمية محافظتى شمال وجنوب سيناء، مقابل 8 مليار و200 مليون جنيه خلال عام 20/21 بنسبة زيادة تبلغ حوالى 156%، وذكرت الخطة أن الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالى 14مليار و100مليون جنيه خلال عام 21/22، تمول الخزانة العامة منها نحو 91.5 % بنحو 12 مليار و900 مليون جنيه.

ونرصد تفاصيل ما يستهدف تنفيذه، خلال العام الجاري والجديد:

-يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر بـ 52.9 %.

- النهوض بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضى بنسبة 17.2 %، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1 % .

-حصول قطاع الكهرباء على نسبة 6.2 %،.

-قطاعات الصرف الصحى والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب مقاربة 1.8 % لكل منها.

-استكمال انشاء 8 تجمعات زراعية بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.

-استكمال البنية القومية لتنمية المحافظة شمال سيناء وإنشاء شبكة الري العامة .

-استكمال الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ .

-استكمال إنشاء شبكة الصرف العامة لعدد من المناطق وأعمال التغذية الكهربائية.

-استكمال تطوير محطة طلمبات وإعادة تأهيل محطات الصرف.

-استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي طاقة سكانية 50 ألف نسمة .

-إحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب .

-استكمال المعهد الفني الصناعي ببئر العبد، وإنشاء استراحة لكبار علماء الأزهر.

-تطوير المعاهد الابتدائية والإعدادية بالمحافظة، وإنشاء معاهد جديدة للتعليم الديني.

-خلق مجتمعات عمرانية جديدة من خلال جذب شباب الخريجين لإعمار الصحراء.

-استكمال مدقات السيطرة الأمنية بطول 75 كم، لتأمين الحدود الدولية .

-إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى المحافظة، واستكمال منفذ ورفح وتجهيزاته.