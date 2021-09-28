شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد مصابي انفجار مرفأ بيروت بعد مرور 14 شهراً على الحادث والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
توفى لبناني، كان قد أصيب بجروح خطيرة في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، بعد مرور حوالي 14 شهراً من الحادث، وفقاً لما قالته عائلته اليوم الثلاثاء.
وكان إبراهيم حرب، المحاسب البالغ من العمر 35 عاماً، في مكتبه وسط المدينة بالقرب من المرفأ عندما وقع الانفجار، والذي دمر الميناء وأحياء مجاورة.
وقال شقيقه، مازن حرب، إنه توفي في منزل والديه مساء الاثنين. بحسب “أسوشيتد برس”.
ووفقاً للأرقام الرسمية، يرتفع بذلك عدد قتلى الانفجار إلى 215 شخصاً على الأقل.
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