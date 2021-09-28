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اليابان: رفع حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا تدريجياً

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الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الياباني، أنهم سيرفعون حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا في البلاد بشكل تدريجي.

وستصدر الحكومة نظاما للشهادات يمكن بموجبه للمطاعم الحاصلة فقط على موافقات أن تبقى مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساء، وسيتم رفع الحظر عن الكحول في كل مكان إلا إذا اعترضت الحكومات المحلية.

وانخفضت الإصابات اليومية في أنحاء البلاد من أكثر من 25 ألف إصابة في الشهر الماضي إلى 1128 إصابة أمس الاثنين، لكن رفع القيود سيكون تدريجيا مع بقاء بعض القيود على المطاعم والتجمعات الكبيرة لنحو شهر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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