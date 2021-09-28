قبل موقعة يوفنتوس.. كورونا يتغلغل في تشيلسي

وأكد توخيل، في تصريح نقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن الفرنسي نجولو كانتي، نجم البلوز، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ويستعد تشيلسي لمواجهة يوفنتوس، مساء غدٍ الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ويخسر تشيلسي أيضًا خدمات ريس جيمس وكريستيان بوليسيتش وماسون ماونت أمام يوفنتوس بسبب الإصابة.

يذكر أن تشيلسي ويوفنتوس يتقاسمان صدارة المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

وتفوق البلوز على زينيت سانت بطرسبرج (1-0) بالجولة الأولى، بينما هزم فريق السيدة العجوز نظيره مالمو بثلاثية نظيفة.

