وزير الدفاع الأمريكي يعلن القضاء على قيادي بتنظيم القاعدة خلال ضربة جوية في سوريا قبل أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، القضاء على قيادي بتنظيم القاعدة خلال ضربة جوية في سوريا قبل أيام.



وبشأن أفغانستان، قال وزير الدفاع الأمريكي، خلال تصريحات صحفية: "واجهنا عقبات عدة بشأن إجلاء المتعاونين الأفغان من كابول".

وتابع: "أجلينا نحو 124 ألفا من أفغانستان في عملية تعد الأكبر في التاريخ".

واستطرد: "لو لم نغادر أفغانستان في الموعد المحدد لاستأنفت حركة طالبان هجماتها ضد قواتنا".

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي: "لسنا متأكدين من قدرة حركة طالبان على توحيد أفغانستان ومنع حرب أهلية".

وتابع: "لم يكن لدينا إشارات أو تقديرات حول انهيار الحكومة الأفغانية بهذه السرعة".

وحول الصين أشار ميلي إلى أنه "يتم التواصل بشكل روتيني مع الصين من أجل تفادي أي مواجهات بين البلدين".

ولفت رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى أن "إدارة الرئيس بايدن لم تخطط لافتعال أي مواجهة مع الصين".