المغرب يؤكد أن قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات "غير مبرر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعتبر المغرب أن قرار فرنسا بتشديد الشروط على منح التأشيرات لمواطنيه "غير مبرر"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية.



وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بالرباط إن المغرب "أخذ علما بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر".

وأكد أن "الرباط سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".

وكانت فرنسا قد فرضت شروطا مشددة على منح التأشيرات لمواطني دول مغاربية بينها المغرب والجزائر وتونس، في قرار غير مسبوق.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال، إن القرار يأتي ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، تريد باريس إعادتهم لمواطنهم الأصلية.

وفي تصريحات له عبر إذاعة "أوروبا1" وصف جابريال القرار الفرنسي بأنه "جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا"، وفق تعبيره.

وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.