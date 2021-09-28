شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان يختتم برنامجه التدريبى لدعم قدرات العاملين بوحدات المجلس بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، برنامجه التدريبى لدعم وبناء قدرات العاملين بوحدات حقوق الانسان بالمحافظات ، وقد نفذ المجلس هذا البرنامج على مدار عامي 2020 / 2021.

وركز البرنامج التدريبى على التعريف بماهية حقوق الإنسان ومنظومتها الدولية والإقليمية، كما تم التركيز على حقوق الإنسان في الدستور، وكيفية حمايتها وفق القانون المصرى، كذلك ناقش التدريب تجربة المجلس في معالجة الشكاوى والتعامل معها ومعايير قبولها ومدى تفاعل الجهات الحكومية في الردود عليها، وكذلك تم الربط بين معالجة الشكاوى وفق قرارات إنشاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ودور المنظمات غير الحكومية وتطوير آليات تعاونها مع المجلس ووحدات حقوق الإنسان نحو معالجة أكثر فاعلية فى إنجاز شكاوى المواطنين.

شارك في البرنامج ممثلي 25 من المحافظات وممثلي 21 منظمة غير حكومية تعمل في مجال التنمية حقوق الإنسان فروع المجلس بالمحافظات والباحثين بالأمانة العامة.