السياحة: نائب رئيس جمهورية البرازيل يزور أهرامات الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن منطقة أهرامات الجيزة، استقبلت اليوم الثلاثاء، الجنرال هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل وحرمه.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الزيارات الرسمية التي تشهدها مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية في الآونة الأخيرة.

وكان في استقبالهم أشرف محيي مدير منطقة آثار الهرم والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة والتي شملت الهرم الأكبر وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.

وأوضح محيي، أن نائب رئيس دولة البرازيل وحرمه أبدا انبهارهما بما شاهدوه من عظمة بناء الهرم الأكبر وكذلك نحت تمثال أبو الهول بهذه الدقة البالغة، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.