تطعيم 29 ألف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بلقاح كورونا بجامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، تطعيم 29 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من خلال 12 مركز لقاح جرى تجهيزها لتلقي التطعيم داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للاطمئنان على سير العمل بمراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أن الجامعة وضعت خطة متكاملة للتطعيم.

وأكد رئيس الجامعة أنه جرى وضع خطة وجدول زمني للكليات داخل الجامعة للانتهاء من التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أنه سيجري تطعيم طلاب المدن الجامعية، ولن يسمح بدخول أي طالب دون الحصول على اللقاح.