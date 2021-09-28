لمواجهة السيول ومياه الأمطار.. محافظة الشرقية تستعد لاستقبال فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أعلنت محافظة الشرقية استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، مشددًا على سرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الكاملة لكافة المعدات المستخدمة عند سقوط الأمطار، وتسليك بالوعات تصريف المياه وعدم تراكمها في الشارع حتي لا تتسبب في غلق وتعطيل مصالح المواطنين.

وكلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة تفاديًا لحوادث الصعق.

وأوضح المحافظ، أنه جرى الانتهاء من وضع خطة للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء، بالتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام ومركز التنبؤات الجوية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة.