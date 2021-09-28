نهاية كورونا اقتربت

اسماعيل عبد الحي - قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" التي تنتج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد إن الحياة ستعود إلى طبيعتها في غضون عام، وذلك عقب نحو سنتين من تفشي الجائحة. مشيرا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى أخذ جرعة من اللقاح بشكل سنوي من كل عام.

ويتوافق توقع، بورلا، حول موعد استئناف الحياة الطبيعية مع تصريحات، ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية والتي قال فيها إنه يعتقد أن الأمور سترجع إلى طبيعتها في غضون سنة.

وأوضح بورلا أن فيروس كورونا المستجد لن يتوقف عن إنتاج المزيد من المتحورات على غرار سلالتي دلتا أو ألفا.

وفي سياق آخر، قال بورلا إن شركته ستقدم في غضون أيام بيانات لهيئة الدواء والغذاء الأمريكية بغية المصادقة على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، وفي حال التصديق على البيانات فإننا سوف نكون مستعدين لتوفير تلك التركيبة الجديدة من اللقاح.