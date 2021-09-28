حميدتي يكشف تفاصيل الانقلاب الفاشل في السودان

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:07
عربي ودولي
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أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة «حقنت الدماء» بتصديها لمحاولة الانقلاب «السرية» في البلاد.
وقال دقلو إن القوات المسلحة «تصدت للفتنة في البلاد»، بتصديها لمحاولة الانقلاب، مشيراً إلى أن «محاولة الانقلاب في السودان جرى الإعداد لها لمدة 11 شهراً في سرية».
وأكد دقلو على وحدة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، مشيراً إلى أن القوات النظامية بكافة مكوناتها موقفها موحد وتسعى لعبور الفترة الانتقالية.
وأعلن رئيس هيئة الأركان السوداني، الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، بداية التحقيق في المحاولة الانقلابية، والتي سيتم عرضها على الرأي العام قريباً.
المصدر: وكالات