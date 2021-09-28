توجيه تهمة “التطرف” للمعارض الروسي أليكسي نافالني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

وجهت السلطات في روسيا، الثلاثاء، تهما جديدة بـ ”التطرف“ للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني وعدد من معاونيه المقربين، يعاقب عليها بالسجن لسنوات طويلة، وفق ما أعلن محققون، وذلك بعد شهور من قمع حركته.

وقالت لجنة التحقيق، المسؤولة عن أبرز التحقيقات الجنائية في روسيا، في بيان صدر عنها، إن ”نافالني ومعاونيه متهمون بتأسيس وقيادة منظمة متطرفة، رفعت بشكل خاص في الفترة من 2014 إلى 2021 شعار تغيير السلطة عبر العنف“.

وتم حظر منظمات نافالني بعد تصنيفها منظمات متطرفة في حزيران/يونيو الماضي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 19 أيلول/سبتمبر.