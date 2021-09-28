الخطوط الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، استئناف الرحلات المباشرة إلى دمشق، اعتبارا من الأحد المقبل 3 أكتوبر/ تشرين الأول.

واختتمت في العاصمة عمّان، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية الموسعة التي انعقدت على مدار يومين؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية، وبما يحقق مصالح الطرفين.

وتوصل الجانبان خلال المباحثات وفقا لوكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، إلى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.

وجرى الإعلان خلال المباحثات عن عودة الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا، اعتبارا من الأحد الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعد أن علّقت رحلاتها في 21 تموز/يوليو 2012، إلى دمشق وحلب.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت يوم أمس الإثنين، إعادة فتح حدود الأردن مع سوريا ‏‏(مركز حدود جابر) اعتبارا من صباح الأربعاء.

وضمت اللجنتان، من الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين مها علي، والمياه والري محمد النجار، والنقل وجيه عزايزة، والزراعة خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ونظراءهم من الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، والموارد المائية تمام رعد، والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا، والكهرباء غسان الزامل.

وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمة لمصالح كل طرف.

وشهدت العلاقات الأردنية السورية تطبيعا متسارعا خلال الأسابيع الماضية، من خلال ثلاثة لقاءات رسمية بدأت بزيارة وزير الدفاع السوري عماد أيوب التي تعد الأولى من نوعها منذ بدء الصراع في سوريا قبل 10 سنوات، ولقاء وزراء خارجية البلدين أيمن الصفدي وفيصل المقداد في نيويورك، وزيارة وفد وزاري سوري رفيع المستوى.

ويعتبر الأردن من بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري العام 2011، ولكن هذه الاتصالات كانت محدودة. فيما تستضيف المملكة عددا كبيرا من اللاجئين السوريين.