ولي عهد أبوظبي يبحث قضايا المنطقة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الذي يقوم بجولة في المنطقة تشمل عدداً من الدول.



تناول اللقاء - الذي حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني - العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى التطورات في المنطقة والعمل المشترك لدعم السلام والاستقرار فيها.

كما حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي.