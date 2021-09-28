ووقع المذكرة كل من الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام والدكتور طارق شيا النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة.

وتأتي مذكرة التفاهم بهدف تقديم الخدمات الإعلامية وتقديم خدمات استثنائية واستباقية لأجنحة الدول المشاركة وللإعلاميين القادمين لتغطية أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم.

وشهد حضور توقيع مذكرة التفاهم نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وقع مكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب الإماراتية مذكرة تفاهم مع مكتب إكسبو 2020 دبي.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لتغطية إكسبو 2020 دبي.. مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الإعلامية والان مع التفاصيل الكاملة

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية