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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لتغطية إكسبو 2020 دبي.. مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الإعلامية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
وقع مكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب الإماراتية مذكرة تفاهم مع مكتب إكسبو 2020 دبي.
وشهد حضور توقيع مذكرة التفاهم نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.
وتأتي مذكرة التفاهم بهدف تقديم الخدمات الإعلامية وتقديم خدمات استثنائية واستباقية لأجنحة الدول المشاركة وللإعلاميين القادمين لتغطية أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم.
ووقع المذكرة كل من الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام والدكتور طارق شيا النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة.