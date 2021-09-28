شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن تقديم 90,560 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 90,560 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 19,963,359 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 201.85 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد - 19".