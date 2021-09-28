إعصار "ميندول" يتقدم شمالا نحو اليابان

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

تقدم إعصار "ميندول" شمالا باتجاه اليابان، بينما حذر مسؤولو الأرصاد الجوية من أنه من الممكن أن تحتفظ العاصفة بقوتها كلما اقتربت من إيزو.



وقد يتسبب الإعصار في حدوث طقس عاصف بطوكيو وفي تلك جزر إيزو، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية، الثلاثاء.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إنه بحلول الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، كان موقع الإعصار قبالة جزيرة أوكينوتوريشيما في أقصى جنوب اليابان، وكان يتحرك شمالا ببطء.

ويتسبب الضغط الجوي المركزي للاعصار، والذي تبلغ قوته 935 هيكتوباسكال، في رياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزه. ووصلت سرعة العاصفة إلى نحو 250 كيلومترا في الساعة.

من جانبهم، يحث المسؤولون المواطنين في المناطق التي من المحتمل أن تتأثر بسبب الإعصار، على البقاء في حالة تأهب من العواصف والأمواج العالية والانهيارات الطينية والفيضانات في المناطق المنخفضة والأنهار ذات المنسوب المرتفع.