شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 277 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 735.457 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم , أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية وبذلك يصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2094 وفاة، مشيرةً إلى تعافي 329 شخصاً ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن إلى 727.845 حالة.