انت الان تتابع خبر الكاظمي يشكر القوات الامنية على نجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الشكر للقوات الأمنية بكل صنوفها لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية.
وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "أشكر قواتنا الأمنية بكل صنوفها لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية، وأشكر القائمين على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي قدمت الخدمات للزائرين".
وتابع "أيها العراقيون لقد أوفيتم بعهدكم أمام الإصلاح والتضحية عبر مسيرتكم المليونية، فأكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات".
وتابع "أيها العراقيون لقد أوفيتم بعهدكم أمام الإصلاح والتضحية عبر مسيرتكم المليونية، فأكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات".