الكاظمي يشكر القوات الامنية على نجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "أشكر قواتنا الأمنية بكل صنوفها لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية، وأشكر القائمين على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي قدمت الخدمات للزائرين".

‏وتابع "أيها العراقيون لقد أوفيتم بعهدكم أمام الإصلاح والتضحية عبر مسيرتكم المليونية، فأكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات".

