هزة أرضية ثانية تضرب قضاء كلار

ووفقا للتقرير الصادر عن الهيئة، فإنه "عند الساعة 11:58:22 بالتوقيت المحلي حدثت هزة أرضية تبعد 12 كلم جنوب شرق قضاء كلار".

وأضاف التقرير أن "قوة الهزة بلغت (4.2) على مقياس ريختر"، مشيرا إلى أنه "تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين".



وكانت الهيئة قد اعلنت في وقت سابق من صباح اليوم أنها سجلت هزة أرضية عند تمام الساعة 09:02:31 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي.

ونونه التقرير الى ان الهزة بلغت قوتها (3،8) درجة وفق مقياس ريختر حيث تبعد (8)كم جنوب شرق قضاء كلار.

وأشار التقرير إلى أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة .

