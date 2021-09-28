اردوغان يزور روسيا تلبية لدعوة من بوتين

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات في المنطقة والعالم، بما في ذلك في سوريا وليبيا وأفغانستان، بحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، نقلته وكالة الأناضول الرسمية.وأمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعمل على الإعداد لزيارة أردوغان إلى روسيا، مشيرا إلى أن الرئيسين سيبحثان العلاقات التجارية بين البلدين، فضلا عن المشاكل الإقليمية.

وتابع بيسكوف: "هناك دائما ما يقوم الرئيسان بمناقشته، وذلك لأن هناك قضايا مشتركة كثيرة، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية - العمل في مشاريع مشتركة في مجال الاقتصاد والعلاقات التجارية والاقتصادية، هناك العديد من مشغلي هذه العلاقات، شركات الدولتين مهتمة بذلك".



ووفقا لبيسكوف، فإنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الرئيسين سيتطرقان إلى المشاكل الإقليمية خلال اللقاء، وعلى رأس جدول الأعمال سيبحثان الوضع في سوريا وأفغانستان وليبيا، ويمكنهم أيضًا مناقشة القضايا الدولية الأخرى.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء المرتقب بين بوتين وأردوغان سيركز بشكل أساسي على ملف سوريا والعلاقات التجارية بين البلدين.