هيئة الحج والعمرة تعلن نجاح خطتها الخدمية لإسناد عملية تفويج الزائرين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، نجاح خطتها الخدمية بإسناد عملية تفويج زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاسناد الذي مارسته الهيئة هذا العام لأول مرة في عملية تفويج الزائرين حقق نتائج ملموسة وأثمرت عن نقل عشرات الآف الزائرين، سواء من قاصدي الحضرتين الحسينية والعباسية، او من الذين اتموا الزيارة".



واضافت ان "الجهود التي بذلتها كوادر الهيئة عبر العجلات المخصصة لنقل الزائرين كان لها صدى لدى محافظة كربلاء المقدسة والعتبتين المقدستين، حيث ثمنوا عمل الهيئة بإسناد خطة الزيارة الأربعينية وانجاحها هذا العام".