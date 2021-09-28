شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: مصر تشارك بجناح كبير فى اكسبو 2020 وتظهر بصورة تليق بمكانتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام إنه تفصلنا أيام قليلة عن الحدث الأكبر والأبرز عالميا ألا وهو معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الأول من أكتوبر المقبل وحتى نهاية مارس عام 2022 تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» بمشاركة 192 دولة من ضمنها مصر في حراك عالمي ثقافي واقتصادي وإنساني هو الأكبر والأشمل والأكثر تنوّعاً.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس الأعلي للاعلام اليوم الثلاثاء بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وأضاف جبر، أن مشاركة مصر في هذا التجمع العالمي تأتي من خلال جناح كبير قامت وزارة التجارة والصناعة بتجهيزه جيدا لإظهار مصر بالصورة التي تتناسب مع مكانتها باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية.

واستطرد : يجسد الجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي بوجوده داخل منطقة الفرص - يجسد ما تتميز به مصر من عمق تاريخي وثراء حضاري وإنساني، فمبنى الجناح المصري من الخارج يبدو صرحاً شامخاً بالحضارة الفرعونية القديمة ، حيث يتصدر صحن الجناح تابوت فرعوني جرى اكتشافه مؤخرا بمنطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة المصرية، ليستقبل زوار الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 بدبي.

واشار الي ان التصميم المتميز للجناح المصري الذي يمتد على مساحة ألف متر مربع، يشكل منصة مثالية لسرد قصة مصر و تاريخها بكافة مراحلها من الماضي إلى الحاضر ومن ثم المستقبل، موضحا أن الجناح المصري الزوار في رحلة تعريفية حول حضارة مصر العريقة قدم التاريخ، والتي ستكون حاضرة في المنطقة المخصصة للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مناطق المشروعات العملاقة والبنية التحتية والمدن الذكية وغيرها من المناطق الحديثة.