شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: حياة كريمة أعظم مبادرة فى تاريخ مصر ودليل على نجاح الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل جلسة حوارية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول مبادرة حياة كريمة.. معرض اكسبو "دبى".. المشروعات الصغيرة بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بمقر المجلس.

فى البداية رحب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالوزيرة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة هى أعظم مبادرة فى تاريخ مصر وأدرجتها الأمم المتحدة كأبرز المبادرات وهذا يدل على نجاح الدولة المصرية.

وأضاف جبر، أن المبادرة تحتاج لاصطفاف الشعب المصرى خلف الرئيس، موضحا أن هذا دور مهم للإعلام التنموى لنشر الوعى بين المواطنين.

ولفت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن هناك مليون مشروع صغير يتم تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية، مضيفا أن مصر تشارك فى معرض أكسبو بالإمارات من خلال جناح متميز يعكس ثقل ومكانة مصر، لافتا إلى أن مشاركة مصر فى هذا الحدث يأتى فى إطار دعمها للدول العربية وظهورها بالصورة اللائقة.