الارشيف / اخبار العالم

"ديمقراطية بلا حدود" داخل النادى المصرى القاهرى برعاية تيسير مطر.. انتخابات لجنة للمعلمين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/20
  • 2/20
  • 3/20
  • 4/20
  • 5/20
  • 6/20
  • 7/20
  • 8/20
  • 9/20
  • 10/20
  • 11/20
  • 12/20
  • 13/20
  • 14/20
  • 15/20
  • 16/20
  • 17/20
  • 18/20
  • 19/20
  • 20/20

شكرا لقرائتكم خبر عن "ديمقراطية بلا حدود" داخل النادى المصرى القاهرى برعاية تيسير مطر.. انتخابات لجنة للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري، لجانا نوعية بالنادي المصرى القاهري يتم اختيارها عن طريق الانتخاب لتكون سابقة هي أولى من نوعها لم يكن لها مثيل من قبل داخل النادي أو الأندية المصرية، وبدأت تلك اللجان بلجنة الشباب ثم المعلمين وفى الطريق إلى انتخابات لجنة المرأة وغيرها من اللجان النوعية لتستكمل باقى اللجان ليقوموا معا بسيمفونية تطوير النادي المصرى القاهري والوصول إلى أعلى درجات من الترفيه وتقديم أكبر خدمات ممكنة لأعضاء النادي المصرى القاهري، ليصنع بهذه التجربة النائب تيسير مطر "ديمقراطية بلا حدود".

وتحت رعاية النائب تيسير مطر أجريت مؤخرا انتخابات لجنة المعلمين والتي فاز فيها بمنصب الرئيس تامر محمد محمود، بينما فاز بمنصب الوكيلين عمرو يوسف ووسام فرجاني، فيما فاز بمنصب أمين السر عمرو مصطفي، وأمين الصندوق منال عبد العظيم، وفاز بمنصب أعضاء اللجنة كل من أحمد محمد يوسف، وغادة محمد، ومصطفي البنا، ومجدي حسانين، وياسمين حسن، بينما خالد عبدالغني مشرف مع اللجنه من قبل مجلس الإدارة.

وشارك فى انتخابات لجنة المعلمين بالنادي المصرى القاهري مايزيد على 200 معلم من أعضاء النادى لأختيار 10 أعضاء من بين 17 مرشحا تنافسوا على مواقع الرئيس ووكيلين وأمين صندوق وأمين سر و5 أعضاء، وقد جرت الانتخابات فى الملعب الرئيسى تحت اشراف لجنة محايدة من المحامين والمعلمين وتم العملية برمتها تحت رعاية النائب تيسير مطر.

وقبل انتخابات لجنة المعلمين بالنادي المصرى القاهري تم انتخاب لجنة للشباب بالنادي منذ أسبوعين وكانت تجربة فريدة من نوعها على مستوى جميع الأندية المصرية، وبعد انتخاباها بدأت لجنة الشباب نشاطها بشكل سريع للغاية حيث قامت بعمليات دهان وتجميل لنادى المصرى القاهرى وسط ترحيب وفرحة من جميع الأعضاء.

وقد وجه النائب تيسير مطر رئيس نادى المصرى القاهرى وعضو مجلس الشيوخ تحية لأعضاء لجنة الشباب الذين رفعوا شعار "نادينا نحافظ عليه" مؤكدا أن أعضاء لجنة الشباب قدموا المثل والقدوة فى عملهم لتجميل النادى، داعيا لجنة المعلمين التي تم انتخابها مؤخرا أن تعمل على تقديم خدمات لأعضاء النادي والعمل على صنع مجتمع بلا أمية سواء داخل النادي أو المناطق المحيطة بالنادي.

وأشار إلى أنه سيلتقي خلال الأيام القليلة القادمة مع لجنة المعلمين لوضع خطة لعمل اللجنة، مؤكدا أنه يكن كل الاحترام والتقدير للمعلمين، موجها لهم التحية والتقدير على ما يبذلوه في حياة الأمم.

3ab12b57-0b8a-4183-8801-90cbae04813f
 

 

93e3d0a7-9cd0-4025-be29-471adf48d01c
 

 

84815e24-f9e3-4d8a-be73-818d9332f225
 

 

243130127_907660506529122_2102347750796978794_n
 

 

243148535_907660446529128_2262553859120319039_n
 

 

243152072_907660643195775_5974422537589390108_n
 

 

243152088_907660683195771_3387377124722645416_n
 

 

243154254_907660369862469_4258032070861044302_n
 

 

243155254_907660416529131_3452464001913856717_n
 

 

243155810_907660133195826_6109793636887861371_n
 

 

243156469_907660526529120_6465898628705766372_n
 

 

243185575_907660623195777_7154340195511607159_n
 

 

243195113_907660279862478_2539431859534011028_n
 

 

243196307_907660173195822_4923284605982547200_n
 

 

243220028_907660099862496_5852983722490122916_n
 

 

243223211_907660563195783_6454992395258263572_n
 

 

243251174_907660329862473_1282501873513282261_n
 

 

243320254_907660219862484_2510588071033543868_n
 

 

d579cc83-8933-4a11-9e62-432dcb566c97
 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا