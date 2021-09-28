شكرا لقرائتكم خبر عن "ديمقراطية بلا حدود" داخل النادى المصرى القاهرى برعاية تيسير مطر.. انتخابات لجنة للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري، لجانا نوعية بالنادي المصرى القاهري يتم اختيارها عن طريق الانتخاب لتكون سابقة هي أولى من نوعها لم يكن لها مثيل من قبل داخل النادي أو الأندية المصرية، وبدأت تلك اللجان بلجنة الشباب ثم المعلمين وفى الطريق إلى انتخابات لجنة المرأة وغيرها من اللجان النوعية لتستكمل باقى اللجان ليقوموا معا بسيمفونية تطوير النادي المصرى القاهري والوصول إلى أعلى درجات من الترفيه وتقديم أكبر خدمات ممكنة لأعضاء النادي المصرى القاهري، ليصنع بهذه التجربة النائب تيسير مطر "ديمقراطية بلا حدود".

وتحت رعاية النائب تيسير مطر أجريت مؤخرا انتخابات لجنة المعلمين والتي فاز فيها بمنصب الرئيس تامر محمد محمود، بينما فاز بمنصب الوكيلين عمرو يوسف ووسام فرجاني، فيما فاز بمنصب أمين السر عمرو مصطفي، وأمين الصندوق منال عبد العظيم، وفاز بمنصب أعضاء اللجنة كل من أحمد محمد يوسف، وغادة محمد، ومصطفي البنا، ومجدي حسانين، وياسمين حسن، بينما خالد عبدالغني مشرف مع اللجنه من قبل مجلس الإدارة.

وشارك فى انتخابات لجنة المعلمين بالنادي المصرى القاهري مايزيد على 200 معلم من أعضاء النادى لأختيار 10 أعضاء من بين 17 مرشحا تنافسوا على مواقع الرئيس ووكيلين وأمين صندوق وأمين سر و5 أعضاء، وقد جرت الانتخابات فى الملعب الرئيسى تحت اشراف لجنة محايدة من المحامين والمعلمين وتم العملية برمتها تحت رعاية النائب تيسير مطر.

وقبل انتخابات لجنة المعلمين بالنادي المصرى القاهري تم انتخاب لجنة للشباب بالنادي منذ أسبوعين وكانت تجربة فريدة من نوعها على مستوى جميع الأندية المصرية، وبعد انتخاباها بدأت لجنة الشباب نشاطها بشكل سريع للغاية حيث قامت بعمليات دهان وتجميل لنادى المصرى القاهرى وسط ترحيب وفرحة من جميع الأعضاء.

وقد وجه النائب تيسير مطر رئيس نادى المصرى القاهرى وعضو مجلس الشيوخ تحية لأعضاء لجنة الشباب الذين رفعوا شعار "نادينا نحافظ عليه" مؤكدا أن أعضاء لجنة الشباب قدموا المثل والقدوة فى عملهم لتجميل النادى، داعيا لجنة المعلمين التي تم انتخابها مؤخرا أن تعمل على تقديم خدمات لأعضاء النادي والعمل على صنع مجتمع بلا أمية سواء داخل النادي أو المناطق المحيطة بالنادي.

وأشار إلى أنه سيلتقي خلال الأيام القليلة القادمة مع لجنة المعلمين لوضع خطة لعمل اللجنة، مؤكدا أنه يكن كل الاحترام والتقدير للمعلمين، موجها لهم التحية والتقدير على ما يبذلوه في حياة الأمم.











































































