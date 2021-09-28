شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موارد حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وفق قانون التأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، باب خاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وهو الباب السابع، الذى يتضمن عدد من الخدمات يقدمها لأصحاب المعاشات لرعايتهم اجتماعيا، منها تيسيرات وتخفيضات في المواصلات العامة والسكة الحديد والنوادي ودور السينما والمسرح ودور العلاج، وكذلك توصيل معاشات للمنازل .

تنص المادة 94، على أن تسري أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمينات بعد موافقة مجلس الإدارة.

ووفقا للمادة 95، ينشأ في الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:



1 - ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

2 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

3 - عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

4 - نسبة (30%) مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون.

5 - التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.

6 - أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.