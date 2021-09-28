نواب وقيادات "المصري الديمقراطي" يلتقون بعدد من الإعلاميين والسياسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لقاء تعارفيا ضم عدد من قياداته ونوابه بالبرلمان مع نخبة من الإعلاميين والسياسيين.

وبحسب بيان اليوم، ألقى فريد زهران، رئيس الحزب، كلمة رحب فيها بالحاضرين، مؤكدا أهمية اللقاء لتعارف نواب الحزب وقياداته بالإعلاميين أصحاب الكلمة والتأثير في الرأي العام.

كما تحدث المهندس باسم كامل البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب، موضحا دور الإعلام كحلقة وصل بين المواطن والمسؤولين، مؤكدا على قوة تأثيره، وضرورة تعامله بحرص ومهنية في نقل الحقائق و تشكيل الرأي العام.

وقال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الإعلام قام بتغطية أداء النواب بشكل جيد خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، مؤكداً أن هذا اللقاء فرصة للتعارف بشكل أكثر قربا بين النواب وقيادات الإعلام والصحافة.

وأضاف سامي، أن الإعلام كان يتحدث دائما عن الأحزاب المعارضة بأنها غير فاعلة وغير مؤثرة وغير متواصلة مع الشارع، وقد أثبت المصري الديمقراطي الاجتماعي، عندما فتح له المجال السياسي، نجاحه في الاحتكاك بالشارع، وافتتح العديد من المقرات بالمحافظات، ويحاول الآن بناء علاقات جيدة بالإعلام وتواصل مباشر مع القيادات الصحفية والإعلامية.

وأكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن الحزب ونوابه من أنشط النواب سواء فى مجلس الشيوخ أو النواب، وأنهم قدموا مجهودا كبيرا داخل المجلس وفي الشارع أيضًا.

وتابع قائلاً: إذا أوضح الإعلام دور النماذج النشيطة التي تعمل لصالح البلد والصالح العام بدون مصالح، يكون له أثر جيد على الرأي العام، وهذا يعني بادرة أمل للمواطنين أن هناك حزب معارض يعمل بشكل جيد.

حضر اللقاء عدد من الإعلاميين والسياسيين منهم الدكتور عمرو الشوبكي، ومحمد علي خير، وعلاء الغطريفي، وسمير عمر، وعزت إبراهيم، محمد سعد عبد الحفيظ، ويوسف أيوب.