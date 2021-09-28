توجيه مهم من "التعليم" للمدارس مع انطلاق العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعدادتها لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، والتي تنطلق 9 أكتوبر المقبل.

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يبدأ العام الدراسي يوم السبت ٩/ ١٠/ ٢٠٢١ وينتهي يوم الخميس ١٦/ ٦/ ٢٠٢٢ ويستمر لمدة ٣٤ أسبوعا.

ووجهت الوزارة، المديريات التعليمية، بتخصيص الحصة الHولى بالمدارس عن انتصارات حرب أكتوبر وفضل الشهادة، وذلك مع انطلاق الدراسة.

كما طالبت وزارةالتربية والتعليم، المدارس بضرورة تفعيل الإجراءات الوقائية والتعامل مع الأمراض المعدية وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

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