محافظة المنيا تستعد لمواجهة الطقس السيئ بتطهير مخرات السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

ناقش اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، استعدادات العام الدراسي الجديد، وطرق مواجهة أزمات الطقس وحدوث سيول خلال فصل الشتاء.

ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أزمات الطقس وما قد ينتج عنها من سيول، خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع استعدادات مديرية التربية والتعليم، لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتلقي المعلمين لقاح فيروس كورونا المستجد، موجهًا بسرعة التنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم بتخصيص مراكز ثابتة ومتنقلة لسرعة تلقي أكبر نسبة من المستهدفين.

وطالب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية ومحيط المدارس للعمل على رفع تراكمات القمامة، ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق.