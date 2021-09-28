بالصور.. بدء التشغيل التجريبي لمستشفى عزل مرضى كورونا في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

بدأ اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر بمحافظة بورسعيد، كمستشفى عزل لمرضى كورونا، وذلك تطويره ورفع كفاءته لأعلى مستوى.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المستشفى يضم 20 سرير عناية مركزة، و15 سرير قسم داخلي، و6 أسرة للطوارئ، مؤكدًا أن القطاع الطبي ببورسعيد شهد تطورًا غير مسبوق في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن مستشفى الصدر شهد أعمال تطوير على أعلى مستوى، لتقديم الخدمات الطبية وفق أحدث الأساليب والوسائل العلاجية.