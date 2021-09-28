أوكرانيا تستدعي سفير هنغاريا لديها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 48 دقيقة

قال السكرتير الصحفي للخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، اليوم الثلاثاء، إن وزارته استدعت سفير هنغاريا في كييف، لإبلاغه بموقف أوكرانيا تجاه عقد الغاز بين بودابست و”غازبروم”.

في وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ، أنه تم استدعاء السفير الأوكراني إلى وزارة الخارجية الهنغارية، بسبب موقف كييف من الاتفاقية التي عقدتها بودابست مع شركة “غازبروم” الروسية.

وأضاف نيكولينكو، في حديث نقلته وكالة أنباء “آر بي سي” الأوكرانية، القول إن “وزارة الخارجية الأوكرانية، استدعت بالمثل السفير الهنغاري في كييف لإبلاغه بموقفنا المبدئي”.

ووفقا له، يجري الحديث عن الموقف القائل بأن تجاوز أوكرانيا خلال نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، يقوض الأمن القومي للدولة الأوكرانية وأمن الطاقة في أوروبا، فضلا عن أن الاتفاقية الجديدة بين بودابست و”غازبروم”، تشكل ضربة خطيرة للعلاقات الأوكرانية- الهنغارية.

وأضاف نيكولينكو، أن “الجانب الأوكراني سيتخذ إجراءات حاسمة لحماية المصالح الوطنية”، بحسب “نوفوستي”.